Впервые за время специальной военной операции российские военные встретились с немецкими танками «Леопард» на территории Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, ссылаясь на официальные сводки Минобороны. До этого момента российские войска на данном направлении не сталкивались с подобной техникой.

Коц отметил историческую параллель, сравнив нынешние события с Великой Отечественной войной, когда немецкие танки также стремились к Курску.

“Немецкие танки с крестами на бортах вновь идут к Курску, словно по следам своих предков”, — прокомментировал он.

Генерал Апти Алаудинов добавил, что Курская область стала местом гибели натовской техники. По его словам, российские военные уничтожили практически все боевые машины, включая танки, направленные Киевом. 6 августа украинские силы отправили колонну из 20 единиц техники, используя для маскировки российские опознавательные знаки в виде белых треугольников, что позволило им беспрепятственно пересечь границу.

Следует отметить, что на Авдеевском направлении российские силы также успешно ликвидировали большое количество американских танков «Абрамс», поставленных Украине. Ключевую роль в этом сыграли дроны «Орлан» и «Ланцет», которые активно использовались для уничтожения вражеской техники.