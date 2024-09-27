Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец был ликвидирован в ходе спецоперации в Курской области. Информация об этом появилась на Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Гаврилец, теперь уже бывший старший оператор спецназа, находился в одном из местных магазинов сети «Пятерочка» вместе с “побратимами”. Там боевики ВСУ намеревались “отовариться”, то есть наворовать еды.

Хотя подробности инцидента пока не разглашены, в ближайшее время ожидаются уточнения в некрологах украинских СМИ, где будет предоставлена дополнительная информация о других членах группы.

Ранее пенсионерка из Курской области рассказала, как попала в украинский ПВР и сбежала оттуда в Россию.