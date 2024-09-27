Мария Ким, жительница Курской области, поделилась своей непростой историей возвращения на родину после начала специальной военной операции. Она долгое время жила в Авдеевке, начиная с 80-х годов, но была вынуждена эвакуироваться в Вознесенск Николаевской области. В течение двух недель Мария провела в пункте временного размещения (ПВР), где, по её словам, атмосфера была крайне напряженной.

«Нельзя было сказать ничего лишнего, приходилось либо молчать, либо очень осторожно говорить», — цитирует женщину РИА Новости.

Чтобы выбраться из этого места, Марии пришлось прибегнуть к хитрости — она заявила о намерении поехать к родственникам в Молдавию.

Однако вместо этого она отправилась в Москву, а затем вернулась в своё родное село Козыревка. Там она оформила российское гражданство и пенсию, но вскоре столкнулась с новыми трудностями — начались обстрелы со стороны ВСУ.

Вынужденная покинуть дом, Мария переехала в ПВР в Курске, оставив свою собаку. Позже, с разрешения коменданта, она смогла вернуться за питомцем. Теперь она делится, что собака наелась, и они часто гуляют вместе, наслаждаясь новым этапом жизни.