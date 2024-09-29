Михаил Ефремов, известный российский актер, который сейчас находится в колонии за совершенное смертельное ДТП, не планировал участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко, комментируя слухи, которые ранее появились в некоторых СМИ.

Некоторые источники утверждали, что Ефремов якобы собирался стать танкистом и отправиться на фронт. Однако его юрист решительно опроверг эти заявления. Он отметил, что работает с актером с 2020 года и никогда не слышал от него подобных планов.

Падалко с долей иронии прокомментировал слухи, упомянув, что “место танкиста уже занято”. По его мнению, скорее всего, Ефремова перепутали с другим человеком, чье имя он не стал называть.

Поводом для этих слухов послужила публикация в Telegram-канале SHOT, где журналисты, ссылаясь на источник в окружении семьи Ефремова, сообщили о его якобы намерении отправиться в зону боевых действий. Однако адвокат актера настоятельно опроверг эту информацию, добавив, что она не имеет никакого отношения к реальности.