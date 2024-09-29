Михаил Ефремов, известный российский актер, изъявил желание отправиться на спецоперацию в качестве танкиста. Как стало известно источнику SHOT, близкому к семье актера, Ефремов предложил свою кандидатуру для участия в СВО ещё в начале конфликта. Он утверждал, что способен управлять танком, так как обладает водительскими навыками, а проблемы с алкоголем остались позади после заключения.

Однако его родственники и руководство колонии, где он отбывает срок, смогли отговорить Ефремова от этой идеи. Вместо этого они предложили ему развиваться творчески, занимаясь шитьём в цехе, а позже перевели на работу в библиотеку, где он теперь выдает книги и пишет стихи.

На данный момент документы на условно-досрочное освобождение актера практически полностью оформлены. В них уже включены медицинские справки о состоянии его здоровья. Если всё пойдёт по плану, Михаил Ефремов сможет встретить Новый год на свободе.