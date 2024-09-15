Видео с сожженными боевыми машинами Вооруженных сил Украины, пытавшихся прорваться в Курскую область, было опубликовано в Telegram-канале военных 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа. В подписи к кадрам бойцы назвали путь, выбранный украинскими солдатами, «дорогой смерти». Военные недоумевают, почему противник решил атаковать российские территории, игнорируя уроки предыдущих неудач.

Ранее, напомним, портал “Русская весна” показал также видео уничтоженной колонны с западной техникой.

Тем временем, как стало известно 13 сентября, российский военнослужащий из 810-й бригады морской пехоты Андрей сообщил о новой тактике, которую начала применять украинская армия в районе Курска. По его словам, украинские силы стали активнее использовать инженерную технику. Танки выстраиваются в колонну за специализированной машиной и поочередно открывают огонь по российским позициям. Если в воздухе нет разведывательных беспилотников, создается впечатление, что стреляет лишь один танк.

По информации Министерства обороны России, за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 13 тысяч солдат. Помимо этого, ВСУ лишились большого количества техники: танков, бронетранспортеров, боевых машин, автомобилей и артиллерийских установок.