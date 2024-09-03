Британский врач Майор Фигура дал советы по борьбе с временной бессонницей, делая акцент на том, что категорически не рекомендуется оставаться в постели, если не удается заснуть в течение 30 минут. По его мнению, причиной такого состояния является повышенная активность мозга, которая препятствует засыпанию.

Фигура отметил, что оставаться в постели в таком состоянии — это ошибка. Он рекомендует сменить обстановку, чтобы мозг успокоился и начал вырабатывать мелатонин — гормон, который помогает регулировать цикл сна. Например, можно перейти в другую комнату и заняться чем-то спокойным и рутинным, как вязание или чтение, при этом важно, чтобы освещение было слабым.

Доктор Фигура также подчеркнул, что в такие моменты нельзя пользоваться телефонами или компьютерами, так как излучаемый ими синий свет может еще больше нарушить процессы, ответственные за засыпание. Эти устройства подавляют выработку мелатонина, что только усугубляет проблему бессонницы.

Таким образом, если сон не приходит, важно не оставаться в постели, а заняться чем-то, что поможет мозгу успокоиться и подготовиться ко сну.

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