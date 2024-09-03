Качество сна — важный аспект, от которого зависит общее состояние здоровья человека. В программе «О самом главном» доктор Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин обсудили, какие рекомендации по улучшению сна действительно полезны, а какие можно считать мифами.

Риск онкологии и нарушения сна

Существует мнение, что плохой сон может повышать риск развития раковых заболеваний. Эксперты подтверждают, что такая связь действительно существует. Недостаток сна влияет на выработку мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. Дефицит мелатонина может стать фактором, способствующим развитию онкологических заболеваний. Помимо этого, апноэ сна, характеризующееся остановками дыхания во сне, может вызывать гипоксию и ослаблять иммунитет, что также связано с повышенным риском онкологии.

Молоко перед сном

Многие верят, что молоко перед сном помогает лучше заснуть. Сомнолог Калинкин подтверждает, что в молочных продуктах содержатся вещества, способствующие выработке мелатонина, что действительно может улучшить засыпание. Кроме того, молоко помогает поддерживать уровень жидкости в организме, что положительно сказывается на качестве сна.

Опасность снотворных

Использование снотворных препаратов может привести к привыканию и появлению побочных эффектов. По словам Калинкина, нет препаратов для сна, которые не вызывали бы зависимости. Долгосрочное употребление снотворных может изменить метаболизм и чувствительность рецепторов, снижая их эффективность и вызывая нарушения дыхания, особенно у людей с апноэ.

Алкоголь перед сном

Некоторые люди считают, что алкоголь помогает заснуть крепче. Однако эксперты предостерегают от этого метода. Хотя алкоголь воздействует на те же рецепторы, что и снотворные, его метаболизм приводит к пробуждению посреди ночи. В результате человек может начать принимать дополнительные дозы алкоголя или снотворных, что лишь усугубляет проблемы со сном.

Лунатизм и его последствия

Сомнамбулизм, или лунатизм, вызывает у людей беспокойство, особенно из-за опасности травм. Разбудить человека в таком состоянии крайне сложно, так как его мозг частично спит. Однако инфаркт при этом ему не грозит. Если лунатизм проявляется часто, необходимо обратиться за медицинской помощью для предотвращения травм и других возможных последствий.

Правила гигиены сна

Для обеспечения здорового сна эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, использовать кровать только для сна, избегать перед сном просмотра телевизора и использования гаджетов, а также отказаться от кофеина и курения. Важно научиться расслабляться и освобождать голову от тревожных мыслей перед сном.