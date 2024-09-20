В Одесском порту был зафиксирован мощный удар, который пришелся на склад с боеприпасами. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве.

По его словам, взрыв произошел в 13:45 в районе Пересыпи. Удар затронул склад, который накануне был загружен снарядами и ракетами.

“Попадание затронуло склад, который только вчера наполнили боеприпасами. Затем раздались мощные и множественные детонации”, – сообщил подпольщик в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах, которые произошли во время объявленной воздушной тревоги в пятницу.

О взрывах в Одессе мы упоминали ранее, отметив, что они прогремели практически сразу после объявления тревоги.