Несколько взрывов прогремели в Одессе, сейчас воздушная тревога продолжается, жителям рекомендуют не покидать укрытий до отбоя.

По предварительной информации, удары наносились ракетами оперативно-тактического комплекса “Искандер-М”. Telegram-канал “Типичная Одесса” опубликовал фото с места прилета, уточнив, что атака достигла цели – поражена портовая инфраструктура в районе Пересыпи. Официальные СМИ показывают только столб дыма, не уточняя, по какой цели попали ракеты.

Также стоит отметить, что взрывы прогремели практически одновременно с объявлением тревоги.

Кроме того, сообщается об угрозе ракетной атаки на западные регионы Украины.

ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым областям, поражая пути доставки западного вооружения, объекты военной, энергетической и промышленной инфраструктуры, используемой для нужд ВСУ.