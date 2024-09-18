Оказавшийся в плену боевик ВСУ сообщил, что целью его подразделения был теракт на железной дороге в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его показания. Александр Гусак, как зовут пленного, заявил, что в их распоряжении было оружие западного производства.

“Оружие у нас было натовское два пулемета, немецкого или американского производства,” поделился он в беседе.

Также Гусак отметил, что все автоматы в их отряде были с маркировкой НАТО, за исключением одного автомата Калашникова, калибр которого составлял 5,56×45 миллиметров.

От боевиков требовалось взорвать пассажирский поезд.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила подготовку теракта в Севастополе. Задержанный 51-летний житель города был завербован украинскими спецслужбами и должен был взорвать железнодорожный мост.

Военный эксперт Александр Коц сообщил ранее, что ВСУ впервые задействовали в Курской области танк Leopard, который ВС РФ уже уничтожили.