Автомобиль, как и любой другой механизм, со временем начинает терять свои первоначальные качества, даже если владелец тщательно за ним ухаживает. Рано или поздно перед каждым автолюбителем встаёт вопрос: когда же лучше продать машину, чтобы она не потеряла свою ценность? Эксперты считают, что лучше это сделать до появления серьёзных поломок, иначе можно столкнуться с большими расходами на ремонт или продажей автомобиля по минимальной цене.

В беседе с порталом naavtotrasse.ru один из опытных перекупщиков авто назвал тревожным сигналом неисправности двигателя. Проблемы с поршневой группой или блоком цилиндров могут обернуться огромными затратами на ремонт. К тому же найти действительно хорошего мастера для такой работы не всегда просто. Если автомобиль начал терять мощность или появился странный дым из выхлопной трубы, стоит задуматься о продаже. В противном случае придётся столкнуться с дорогостоящим ремонтом, который не всегда оправдывает себя.

Весомой причиной для продажи машины может стать проблема с трансмиссией. Если механическую коробку передач можно починить без существенных затрат, то с современными автоматическими коробками, такими как вариаторы и роботизированные системы, ситуация сложнее. Поломки этих сложных агрегатов могут потребовать значительных вложений, и даже после ремонта нет уверенности в их надёжной работе. Поэтому, если в машине начинают проявляться проблемы с трансмиссией, лучше продать её, не дожидаясь серьёзных расходов.

Кроме того, стоит обратить внимание на состояние кузова. С течением времени автомобиль начинает страдать от коррозии, и ржавчина может поражать кузовные элементы. Избавиться от неё полностью крайне сложно, даже при обращении к опытным специалистам. Если на машине появились следы коррозии, есть смысл продать её, пока проблема не стала серьёзной и не потребовала больших вложений на восстановление.

Отдельная проблема – это последствия аварий. Даже небольшие ДТП могут привести к нарушению геометрии кузова, что негативно сказывается на безопасности автомобиля. При следующем столкновении такая машина может не обеспечить должной защиты водителю и пассажирам. Если автомобиль побывал в аварии, и есть подозрения на проблемы с геометрией кузова, это ещё одна причина для продажи.

Наконец, важным фактором является состояние систем безопасности, таких как подушки и ремни безопасности. Если машина была в серьёзном ДТП, и эти элементы сработали, их восстановление может оказаться не только дорогим, но и небезопасным, если работа выполнена некачественно. Лучше продать такой автомобиль, чем рисковать безопасностью в будущем.

Продажа автомобиля на ранних этапах возникновения проблем позволит избежать больших затрат и сохранить его рыночную стоимость.