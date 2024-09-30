В ночь с 29 на 30 сентября 2024 года российские ВС нанесли несколько ударов по различным объектам на территории Украины. Атаки были направлены на цели в таких областях, как Одесская, Николаевская, Киевская и Житомирская. Для этих ударов использовались ударные беспилотники, ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и противорадиолокационные ракеты, рассказал Telegram-канал “Изнанка”.

Одним из ключевых эпизодов стал удар по железнодорожному эшелону в районе Казанки (Николаевская область). В вагонах находились тысячи единиц боеприпасов, включая миномётные выстрелы, авиационные неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, которые были предоставлены Украине Чехией. После удара произошла мощная детонация, что вызвало разрушение груза, а также привело к закрытию участка железной дороги по соображениям безопасности.

В Одесской области на территории фермерского хозяйства в населённом пункте Базарьянка был уничтожен радиолокационный комплекс ControlMaster 200 французского производства. Этот радар, один из немногих в арсенале Украины, не подлежит восстановлению после удара.

Также, в Житомирской области на военном аэродроме в Озёрном был уничтожен авиационный тягач и повреждён самолёт Су-27. Атака была проведена с использованием ударных беспилотников. Су-27 можно будет восстановить, однако уничтоженный тягач больше не пригоден для использования.

В Киеве зафиксировали активное использование систем противовоздушной обороны, направленных на отражение атаки. По предварительным данным, был нанесён ущерб ТЭЦ-6, однако повреждения не оказали критического влияния на энергоснабжение города.