В Николаевской области был уничтожен железнодорожный состав, который, по данным “Военной хроники”, перевозил более 1000 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Сообщается, что удар был нанесен по эшелону из 12 вагонов, в каждом из которых находились запасы боеприпасов, общим весом от 840 до 1300 тонн. Это количество вооружения могло бы поддерживать огневую активность на протяжении нескольких недель.

Атака была произведена российскими силами с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер”, когда состав находился на станции Казанка в момент разгрузки. В Министерстве обороны России подтвердили, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Ранее представители властей Николаевской области признали факт удара по объекту, заявили о сильном пожаре, а также сообщили о временной остановке движения поездов на участке между станциями Долинская и Николаев.