В бархатный сезон для россиян открываются бюджетные возможности отдыха не только в Турции. Портал msk1.ru представил десять альтернативных направлений для путешествий.

Одной из привлекательных замен турецким курортам является Египет. Алевтина Новоселова, владелица турагентства Multi Travel Concierge, отмечает, что поездка на двоих с перелётом и проживанием в пятизвёздочном отеле Pickalbatros Citadel Resort обойдётся примерно в 209,5 тысячи рублей.

Елена Казарян, генеральный директор компании «Глобус-Тревел», советует обратить внимание на Абхазию. Средняя стоимость путёвки составляет около 60 тысяч рублей, что делает это направление весьма привлекательным.

Азербайджан также предлагает доступный по цене отпуск. Туристам рекомендуют посетить курорты Каспийского моря и город Нафталан. Цены на проживание начинаются от 2,8 тысячи рублей за ночь.

Грузия становится ещё одной бюджетной альтернативой. Недельный отдых на двоих здесь обойдётся в среднем в 87–88 тысяч рублей, что дешевле поездки в Турцию.

Черногория продолжает радушно принимать российских туристов. Пляжный отдых в этой стране обойдётся в 155–160 тысяч рублей без учёта питания, предлагая при этом живописные пейзажи и тёплое море.

Для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия, Босния и Герцеговина станет отличным выбором. Авиабилеты с пересадкой в Анталье на сайте турецкого лоукостера Pegasus стоят около 90 тысяч рублей, а проживание можно найти от 1,2 тысячи рублей в сутки.

Объединённые Арабские Эмираты предлагают выгодные предложения для отдыхающих. Недельное пребывание на двоих обойдётся от 175 тысяч рублей, предоставляя высокий уровень сервиса и разнообразные развлечения.

Оман привлекает путешественников своими роскошными четырёхзвёздочными отелями с бассейнами. Стоимость такого отдыха начинается от 138 тысяч рублей. Возможна организация поездки самостоятельно, включая прямые рейсы из Москвы или перелёты со стыковкой от 18,6 тысячи рублей.

Катар с его чистыми пляжами становится ещё одной заменой Турции. Туристический пакет с проживанием в трёхзвёздочном отеле стоит от 107 тысяч рублей, а размещение в четырёхзвёздочном обойдётся от 109,5 тысячи рублей.

Для любителей дальних путешествий доступен отдых на Кубе. Неделя в пятизвёздочном отеле здесь стоит от 237 тысяч рублей, предлагая уникальную атмосферу карибского острова.

Таким образом, у российских туристов есть множество вариантов для бюджетного отдыха в бархатный сезон, помимо привычной Турции.

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