Российские туристы, планируя новогодние путешествия, в этом году делают выбор в пользу более экзотических направлений. В отличие от летних предпочтений, таких как Египет и Турция, на зиму многие отдают предпочтение теплым странам Юго-Восточной Азии. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список наиболее популярных маршрутов на конец 2024 года.

Среди зарубежных направлений лидируют Бали, Шри-Ланка и Таиланд. Особой популярностью у туристов пользуются курорты Таиланда: Кал-Лак, Самуи и Пхукет. Более экономичные варианты можно найти на материковых курортах, хотя качество моря там несколько уступает островным пляжам. К примеру, тур на Пхукет из Екатеринбурга на неделю стоит около 300 тысяч рублей, а из Москвы цена немного ниже — около 250 тысяч.

Среди других экзотических направлений путешественники выбирают Вьетнам и Кубу. Однако добраться до Вьетнама не так просто — из-за отсутствия прямых рейсов приходится лететь через Казахстан, что увеличивает стоимость поездки. Несмотря на сложную ситуацию с получением шенгенских виз, некоторые россияне продолжают интересоваться европейскими странами, однако основной акцент сейчас на индивидуальные туры.

На внутреннем рынке традиционно популярным направлением остается Краснодарский край. Особенно востребована Красная поляна, привлекающая любителей горнолыжного спорта и зимнего отдыха. Однако многие туристы приезжают в Сочи, чтобы просто насладиться мягким климатом, ведь даже в январе там температура может достигать 20 градусов. Поездка в Сочи на Новый год обойдется в среднем в 50-55 тысяч рублей.

Помимо Сочи, россияне также выбирают пансионаты и санатории Подмосковья и Ленинградской области. Такие поездки обычно длятся 3-4 дня, предоставляя возможность отдохнуть недалеко от столицы. Еще одним популярным направлением остаются Кавказские Минеральные Воды, где многие проводят оздоровительные туры продолжительностью до 10 дней, стоимость которых составляет около 80-85 тысяч рублей.

Традиционные зимние маршруты, такие как Золотое кольцо России и Великий Устюг, тоже не теряют популярности. Особенно Великого Устюга, который привлекает туристов как родина Деда Мороза, оставаясь одним из любимых новогодних направлений.