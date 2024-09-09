Украинский портал “Страна.ua” разоблачил фейк ВСУ с видео, демонстрирующим якобы охоту истребителя F-16 за дроном-камикадзе “Герань-2”. Журналисты заявили, что этот ролик — всего лишь подделка. Запись смонтировали с использованием графики из компьютерной игры.

Видео, сопровождающееся украинской музыкой, якобы демонстрирует бой между украинским F-16 и российским беспилотником. Зрителям было предложено поверить, что запись велась прямо из кабины пилота во время реального воздушного боя. Однако, как выяснили журналисты, это не так. На самом деле, кадры взяты из стрима игры Digital Combat Simulator, популярного авиационного симулятора. В этом игровом мире происходило сражение между F-16 и российским истребителем Су-57, хотя в реальности такие самолеты никогда не сталкивались в бою.

Летом Украина действительно получила первые десять истребителей F-16, и до конца года рассчитывает получить еще десять. При этом один такой самолет она уже потеряла. Главком ВСУ Сырский на брифинге для журналистов не стал раскрывать причины крушения, но заявил, что самолет сбил две ракеты и рухнул, пытаясь угнаться за третьей.