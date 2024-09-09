26 августа на Украине произошло крушение первого американского истребителя F-16. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что летчик, управляя самолетом, успел сбить две ракеты и пытался преследовать третью до момента катастрофы. Причины инцидента все еще не установлены, и спецкомиссия Минобороны Украины продолжает расследование.

В интервью Сырскому задали вопрос о том, могла ли крушение быть вызвано дружественным огнем, однако он не дал прямого ответа, сославшись на то, что результаты расследования пока не готовы. Сырский отметил, что украинская сторона раскроет детали происшествия, как только они станут известны.

Инцидент с F-16 стал значимым событием, так как это первый случай потери американского истребителя на украинской территории. Пилот самолета Алексей Меся, к сожалению, погиб. Причины катастрофы до сих пор остаются неясными, что порождает различные версии.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выдвинула предположение, что F-16 был сбит ракетой, выпущенной из зенитного комплекса Patriot. Она объяснила это рассогласованностью между подразделениями ВСУ, что могло привести к фатальной ошибке. Однако ее заявление вызвало критику со стороны украинского командования. Юрий Игнат, экс-спикер Воздушных сил ВСУ, потребовал, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) расследовала слова Безуглой, а Николай Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в тот момент командовал ВВС Украины, пригрозил ей судом.

Неоднозначная ситуация вокруг крушения истребителя привела к политическим последствиям. Вскоре после инцидента президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить Олещука от должности командующего ВВС. Однако точные причины происшествия до сих пор остаются неизвестными, а официальные выводы по делу пока не опубликованы.