Российские вооружённые силы нанесли удар баллистическими ракетами «Кинжал» по аэродрому на Западной Украине, уничтожив, как предполагается, четыре истребителя F-16. Об этом сообщают несколько источников, включая европейские и российские, хотя подтверждений пока нет. Авиабаза в Староконстантинове стала целью ракетной атаки, и это было частью плана по ликвидации поставленной Украине западной техники, пишет американский портал Military Watch.

Ракеты «Кинжал» — это высокотехнологичное оружие, редко используемое, но с высокой эффективностью. Эти гиперзвуковые боеприпасы специально разработаны для поражения ключевых целей, и их применение свидетельствует о важности объекта. Украинские истребители, такие как F-16, не могут базироваться на импровизированных аэродромах, как это возможно с более старыми самолётами советского производства. Это ограничивает места их возможного размещения, что значительно облегчает их отслеживание.

Первые F-16 были доставлены на Украину 1 августа, но уже спустя месяц один из этих самолётов был потерян в результате крушения. Причины этого инцидента до сих пор вызывают споры. Хотя современные версии F-16 продолжают выпускаться, Украине были переданы устаревшие модели, ранее списанные из датских ВВС. Их возможности в бою против российских истребителей нового поколения с современными системами радиоэлектронной борьбы и мощными радарами ограничены.

Тем не менее, эти истребители могут быть полезны для нанесения ракетных ударов на значительные расстояния. Украина получила разрешение от Дании и Нидерландов использовать F-16 для глубоких атак по российской территории. Также США рассматривают возможность поставки Украине крылатых ракет AGM-158 JASSM, способных поражать цели на расстоянии до 400 километров. Поскольку запасы советских МиГ-29 исчерпаны, старые модели F-16 становятся единственным доступным вариантом для усиления ракетных атак по российским объектам.

Этот удар по аэродрому демонстрирует, что российская армия внимательно отслеживает новые поставки вооружений и готова использовать самые современные технологии для их уничтожения ещё до того, как они будут использованы в бою.