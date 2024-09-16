В Белгороде местный житель чудом избежал опасности во время атаки украинских вооружённых сил, сообщает Telegram-канал Mash. На видеозаписи видно, как мужчина стоит во дворе, вдруг поднимает взгляд к небу и спешно садится в автомобиль.

Через несколько секунд перед его машиной происходит взрыв. Пожар охватывает парковку. В результате детонации повреждены около десяти легковых автомобилей. Информация о пострадавших или деталях разрушений после обстрела ВСУ пока отсутствует.

Утром 16 сентября семеро жителей Белгорода получили ранения в ходе обстрела. Сведения об их состоянии не сообщаются. По данным Mash, удар был нанесён с использованием реактивной системы залпового огня «Вампир». После атаки в городе возникли пожары; некоторые снаряды попали непосредственно в жилые дома и припаркованные автомобили. В зданиях разрушены балконы, выбиты окна.

Ранним утром того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности по всему региону и призвал жителей укрыться в подвалах. Позже в интернете появились кадры последствий атаки на Белгород: на видео и фотографиях видны горящие автомобили, а жилые дворы окутаны дымом.