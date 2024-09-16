Белгород подвергся очередному обстрелу, в результате которого загорелись автомобили, а также пострадали жилые здания. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram. Он отметил, что сирены прозвучали перед началом атаки, а сразу после поступили сведения о возгораниях и повреждениях домов. Губернатор оперативно отправился на место происшествия для оценки ситуации.

“Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место”, – сообщил глава региона.

Тем временем, военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о серии взрывов над городом – было зафиксировано около 15 разрывов. В социальных сетях также начали появляться видеозаписи, на которых видны пожары в одном из жилых зданий после обстрела.

Атаки на мирные российские города со стороны ВСУ продолжаются и объекты гражданской инфраструктуры всё чаще оказываются в зоне поражения. Президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал, что одной из целей Киева является создание для россиян невыносимых условий жизни, что подтверждает целенаправленность таких атак.