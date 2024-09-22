Мария Иванова, многодетная мать из Кореневского района Курской области, поделилась своим переживанием, когда их семье пришлось срочно покинуть родной дом из-за падения ракет. Она рассказала, что три ракеты, выпущенные Вооружёнными силами Украины, упали всего в 500 метрах от их дома, что привело к панике и немедленной эвакуации.

По словам Марии, страх за безопасность детей и невозможность спокойно спать по ночам заставили их принимать быстрое решение. «Это было ужасно», — вспоминает она, добавив, что бои шли совсем рядом, в Судже, откуда они слышали взрывы. Ситуация вынудила их срочно покинуть дом 6 августа.

Эвакуация стала спасением для семьи, когда в регионе разгорелись активные боевые действия между российскими и украинскими войсками.

Западные эксперты отмечают, что Киев сделал огромную ошибку своим вторжением в Курскую область. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на мощное контрнаступление ВС РФ и стремительный вынужденный отход ВСУ завляет, что “все идет по плану”.