Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт контрнаступления российских войск в Курской области, но заявил, что, по его мнению, все происходит в соответствии с планами Киева. В то время как российские источники говорят о значительных успехах на этом направлении, Зеленский продолжает утверждать, что ситуация под контролем.

Министерство обороны России ранее объявило, что за последние два дня в Курской области были освобождены 10 населенных пунктов, а войска группировки «Север» продолжают наступательные действия. Российские войска продвинулись на 3,5 км, оказывая давление на позиции ВСУ. В частности, в Глушковском районе украинские силы попытались провести контратаку с использованием бронетехники и танков, но были отброшены.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил уверенное вытеснение украинских войск из региона, но обратил внимание на увеличившиеся атаки со стороны ВСУ на гражданские объекты и мирных жителей. Лавров подчеркнул, что российская армия продолжит выполнять свои задачи до конца, несмотря на попытки Украины удержать позиции в Курской области.

Украинский лидер так и не раскрыл, в чем заключался его “гениальный план”, по которому все идет. Если целью было уничтожить в Курске лучшие бригады ВСУ, а также западную технику, которой сейчас не хватает Киеву в Донбассе, то да, все действительно по плану.