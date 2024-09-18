Одним из ключевых пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского является стремление страны к членству в НАТО. Об этом сообщает западное издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники. Зеленский надеется, что президент США Джо Байден поддержит это стремление до окончания своего срока, хотя ранее Байден не раз выражал сомнения относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

Еще в августе Зеленский заявлял о подготовке своего плана, который, по его словам, включает несколько пунктов. Однако детали он тогда не раскрывал, ссылаясь на обещание, данное американскому лидеру. По информации немецкой газеты Bild (сайт заблокирован в России), украинский президент планирует посетить США, где представит свои предложения не только Джо Байдену, но и вице-президенту Камале Харрис.

Издание также сообщает, что в планах Зеленского может быть обсуждение вопросов прекращения огня на отдельных участках фронта и возможная заморозка конфликта. Однако сам украинский лидер опровергает эту информацию. В своем вечернем видеообращении он заявил, что “ни о какой заморозке противостояния” речь не идет.