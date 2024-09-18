Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении объявил о завершении подготовки плана победы для страны. Видео с его заявлением было опубликовано в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что план полностью готов, все его ключевые моменты и необходимые детали были окончательно определены. Он также развеял слухи о том, что документ включает предложение о прекращении боевых действий на некоторых направлениях.

“Никакой заморозки линии фронта быть не может”, — заявил украинский лидер, категорически отвергнув такие предположения.

Кроме того, Зеленский отметил важность успеха недавней атаки дронов на Тверскую область России, подчеркивая, что выполнение плана является приоритетной задачей для Киева.

Президент Украины постоянно носится с новыми “планами победы”, каждый из которых упирается в полную зависимость Киева от Запада во всем, что касается денег, оружия, техники и боеприпасов.