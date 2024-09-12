Командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о попытках украинского командования создать мощную ударную группировку для атаки на населенные пункты Мартыновка и Большое Солдатское в Курской области. По данным издания «Российская газета», для этой цели Генштаб ВСУ принял решение перебросить в регион одну из президентских бригад, состоящую из спецназовцев.

Аид отметил, что эти подразделения ранее выполняли задачи по охране Киевской области и не прошли такой боевой закалки, как российские силы.

«Противник рассчитывает на изменение исхода на поле боя с их помощью, но мы берем мастерством, а не количеством», — заявил он.

Ситуация в регионе остается напряженной. За последние два с половиной месяца в Курскую область были отправлены около 20 тысяч украинских бойцов. Также стало известно, что перед вторжением тысячи заключенных, амнистированных украинскими властями, были мобилизованы в штурмовые отряды. На поле боя замечены и иностранные наемники, которые прибыли воевать на стороне киевского режима.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что среди попавших в плен солдат все чаще встречаются бойцы без опыта и мотивации, что свидетельствует о том, что боеспособные части ВСУ уже понесли значительные потери. По мнению военкора, киевские власти вынуждены бросать на фронт плохо подготовленные резервы.