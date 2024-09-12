В Курской области “закончились” мотивированные подразделения ВСУ. Остальные же состоят из насильно мобилизованных военных, которые деморализованы и при первой возможности сдаются в плен, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он поделился своими наблюдениями о пленённых украинских бойцах. В начале конфликта в плен чаще попадали опытные и хорошо подготовленные солдаты, которые сражались на Донецком и Запорожском направлениях. Обычно эти бойцы сдавались после получения ранений или из-за нехватки боеприпасов. Это были элитные части, обладавшие большим боевым опытом.

Однако со временем ситуация изменилась. Теперь в плен стали попадать менее опытные военнослужащие, многие из которых впервые столкнулись с реальными боями в Курской области. Некоторые из них были мобилизованы недавно, например, в Виннице или Сумах, и не имели полноценной боевой подготовки. Они не всегда понимают, как действовать в сложных ситуациях, и часто растеряны в условиях реального боя.

Опытные командиры даже из таких неопытных бойцов способны организовать временную оборону. Но как только командир исчезает, оборона разваливается.

“Сложно удерживать позиции, когда на тебя наступают морпехи и десантники, прошедшие через годы сражений,” — добавляет Коц.

При этом сами командиры в плен попадают крайне редко. Эти люди обладают интуицией, которая помогает им вовремя отступать и сохранять свои силы для дальнейших действий.