Недавнее исследование показало, что даже после гибели организма его клетки продолжают активную работу, переходя в совершенно новую фазу существования. Ученые выяснили, что некоторые клетки, при наличии необходимых условий, таких как питательные вещества и кислород, способны к самоорганизации и формированию сложных структур.

Особенно интересны результаты, касающиеся клеток легких человека. Они могут объединяться в миниатюрные системы, которые исследователи назвали «антропоботами». Эти структуры могут не только двигаться самостоятельно, но и участвовать в восстановлении окружающих тканей, в том числе поврежденных нейронов.

Выживание этих клеток в новом состоянии зависит от их энергетических потребностей. Клетки, которым требуется меньше энергии, живут дольше, активируя особые гены стресса и иммунитета. Связь между ними обеспечивается электрическими цепями в мембранах, что позволяет им координировать свои действия, такие как рост и движение.

Данное открытие значительно расширяет представление о том, на что способны клетки после смерти организма. Это открывает широкие перспективы в области медицины, включая целевую доставку лекарств или лечение таких заболеваний, как муковисцидоз.

Ранее эксперты опровергли теорию о возможности вернуть жизнь умершему человеку.