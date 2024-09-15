Американский ученый Сэм Парниа уверен, что в будущем смерть может стать обратимым состоянием. Он считает, что достижения науки позволят вернуть к жизни не только умерших людей, но и животных. Однако доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный подчеркнул в интервью RT, что такие предположения пока больше напоминают научную фантастику. Скальный поясняет, что мозг человека может существовать без кислорода лишь считанные минуты, что ограничивает возможности реанимации.

Парниа разделяет смерть на клиническую и биологическую. В клинической стадии ещё можно спасти некоторые органы, если правильно организовать процесс пересадки. Однако для возвращения к жизни умершего человека нужны более глубокие научные разработки. Например, технология криоконсервации уже используется для замораживания эмбрионов и клеток в жидком азоте, но разморозка сложных организмов, таких как люди или млекопитающие, до сих пор остаётся нерешённой задачей.

Одна из основных проблем криоконсервации заключается в том, что в процессе заморозки и последующей разморозки межклеточная жидкость изменяет свои свойства, что приводит к повреждению клеток. По мнению некоторых ученых, в будущем нанотехнологии могли бы помочь восстановить повреждения на клеточном уровне, однако это пока остаётся лишь теорией.

Отдельные виды животных, такие как земноводные, действительно способны выживать в условиях заморозки, переходя в состояние анабиоза, где процессы их жизнедеятельности сильно замедляются. Однако для людей такое состояние недоступно из-за особенностей строения организма и работы мозга.

Скальный также рассказал, что одна из самых больших трудностей в оживлении организма связана с мозгом. Этот орган особенно чувствителен к недостатку кислорода, и его клетки начинают разрушаться буквально через несколько минут после остановки сердца. Восстановление работы мозга после этого крайне сложно, и даже если удается предотвратить его биологическую смерть, это часто приводит к состоянию, которое можно назвать вегетативным.

В 2019 году учёным из Йеля удалось частично восстановить кровообращение в мозге свиньи спустя несколько часов после её смерти. Однако это не помогло восстановить полноценную электрическую активность мозга. Таким образом, даже если удастся поддерживать работу отдельных органов, это ещё не гарантирует возвращение к полноценной жизни.

Кроме того, перспективы пересадки головы, которые предлагал итальянский хирург Серджио Канаверо, остаются на уровне экспериментов. Такие операции слишком сложны и не могут быть проведены мгновенно, что приводит к необратимым повреждениям мозга. Специалисты считают, что пока человечество не готово к таким прорывам в науке.

Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, восстановление после смерти — это пока лишь мечта.