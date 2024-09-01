Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что российские средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над территорией региона. Пострадавших нет, информация о возможном материальном ущербе уточняется.

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что пострадавших в результате инцидента не было. Спустя два часа еще один дрон был сбит над Ступино, где на месте происшествия работали экстренные службы.

В тот же день в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Губернатор Игорь Артамонов призвал граждан проявлять осторожность на фоне угрозы. Ранее в регионе также был уничтожен беспилотник, причем, как сообщается, никто не пострадал.

Кроме того, система ПВО уничтожила два беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской областью. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, оба дрона были самолетного типа. Официальных комментариев от Минобороны России по этому поводу не поступало.