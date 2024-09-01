Над Ступино силы ПВО России сбили еще один дрон самолетного типа, летевший в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все экстренные службы выехали на место падения обломков и устраняют последствия происшествия.

В ночь на 1 сентября на столицу летели три вражеских беспилотных аппарата.

Ранее, около 01:20, первый дрон был уничтожен в Подольске. Спустя час системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили второй беспилотник, летевший к столице, однако точное место его падения не уточняется.

Ступино, где был сбит второй дрон, находится примерно в 90 километрах к югу от Подольска.

Это вторая попытка атаковать Москву за последнюю неделю. Оба раза дежурные средства ПВО отработали четко и не допустили приближения дронов ВСУ к столице. Кроме того, Киев регулярно атакует и другие регионы. Новые беспилотники пролетают до 1500 километров.