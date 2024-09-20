Анатолий Кашпировский, известный психотерапевт и гипнотизёр, оказался в центре внимания из-за подозрений в мошенничестве. Общественная организация «Сорок сороков» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием проверить деятельность Кашпировского, сообщает Telegram-канал SHOT.

Активисты утверждают, что Кашпировский проводит сеансы с пожилыми людьми, предлагая им исцеление без участия врачей. Более того, они заявляют, что гипнотизёр требует от участников приносить с собой хлорку, даже от тех, кто страдает аллергией на это вещество. Эти мероприятия называются «творческими встречами», но общественники выражают сомнения в их целесообразности и безопасности.

Как сообщается, Кашпировский работает без официальной регистрации и принимает оплату либо наличными, либо через банковские переводы, что вызывает подозрения в уклонении от налогов. Это также станет предметом расследования.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал проверить деятельность Кашпировского, выражая сомнения в его методах лечения. По мнению парламентария, самому гипнотизёру «не помешало бы лечение».

Напомним, Кашпировский “триумфально” вернулся в Москву и снова стал заниматься проведением сеансов.