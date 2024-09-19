Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский вновь вышел на сцену в Москве, возобновив свои знаменитые магические сеансы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в течение четырех дней Кашпировский якобы успел заработать около 6 миллионов рублей, привлекая своих старых и новых поклонников обещаниями излечить различные недуги, включая проблемы со зрением, такие как близорукость, дальнозоркость и катаракта. Особенностью этих сеансов стало использование песен Александра Малинина, которые, по словам экстрасенса, помогают улучшить зрение.

Представители Кашпировского, однако, опровергли информацию о таких заработках, заявив, что суммы, озвученные журналистами, сильно преувеличены. По словам его директора Сергея, билеты на сеансы стоят значительно меньше, чем предполагает расчет журналистов, а сам Анатолий Михайлович никогда не прекращал свои выступления, собирая полные залы как на бесплатные, так и на платные мероприятия.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил о конфликте, произошедшем между Кашпировским и журналистами на одном из его сеансов. По данным канала, корреспонденты попытались задать экстрасенсу провокационные вопросы, после чего его супруга вступила в конфликт, пытаясь выбить телефон из рук одного из журналистов. Представители Кашпировского, в свою очередь, утверждают, что корреспонденты вели себя агрессивно и без разрешения начали снимать, оскорбляя экстрасенса и обвиняя его в мошенничестве.

Анатолий Кашпировский, чья слава взлетела в конце 1980-х годов на волне его телемостов и массовых сеансов, не теряет своей популярности и по сей день. В своей карьере он стал известен не только в России, но и за её пределами, в частности благодаря участию в телевизионных проектах и предложению «психологической помощи» на международной арене. За свою долгую деятельность он приобрел множество поклонников, несмотря на критику со стороны СМИ и общественности.

Интерес к Кашпировскому не угасает, и его выступления продолжают вызывать широкий резонанс.