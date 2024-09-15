Максим Галкин (признан в РФ физлицом, исполняющим функции иностранного агента), продолжает упорно оспаривать статус иноагента. Он утверждает, что никогда не занимался политикой и что решение о его включении в реестр нарушает его права. В своем иске к Министерству юстиции России артист заявил, что внесение его в список иноагентов якобы противоречит как российскому законодательству, так и международному праву.

Галкин настаивает, что он является деятелем культуры и искусства, и его деятельность никак не связана с политикой. По его мнению, такой статус нарушает его право на неприкосновенность частной жизни и свободу самовыражения.

Тем не менее, суд ранее представил доказательства того, что Галкин на своих концертах за пределами России регулярно осуществляет политическую деятельность. Мало того, он распространяет антироссийские идеи в интересах иностранных организаций, финансирующих его деятельность.