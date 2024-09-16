Украина, начавшая наступление на Курскую область, может столкнуться с рисками для своих внутренних позиций. Об этом сообщил Роб Ли, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований, чьи слова цитирует Financial Times.

Ли отметил, что атаки на Курскую область привели к тому, что украинская армия создала новый и протяжённый фронт, который требует постоянного снабжения и укрепления. Это может негативно сказаться на защите ключевых позиций внутри самой Украины, так как ресурсы будут распределены на два направления, передает РИА Новости.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что Киев уступает Москве по численности войск и военной технике, что усложняет выполнение новых обязательств, возникших с началом боевых действий в Курской области. Сейчас украинские солдаты могут использовать лесные массивы и линии деревьев для маскировки и укрепления позиций. Однако Ли предсказал, что с наступлением зимы и опадением листвы эта возможность исчезнет, а снег дополнительно облегчит обнаружение позиций украинских сил.

Также источник, связанный с российскими военными, заявил, что украинская армия стала реже вводить в бой новые резервы и больше времени уделяет укреплению и окопам, предпочитая не перемещаться активно, как раньше.

Эти факторы могут сыграть ключевую роль в развитии конфликта, усложняя для Украины удержание оборонительных позиций как на внешнем, так и на внутреннем фронтах.

Подобное мнение высказывают и другие западные эксперты и высокопоставленные военные. Однако оторванный от реальности президент Украины Владимир Зеленский продолжает твердить, что “все идет по плану”. В чем именно заключается план, он сформулировать не в состоянии.