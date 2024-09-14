В России автокредиты могут подорожать из-за недавнего роста ключевой ставки. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью «Известиям». По его словам, после повышения ключевой ставки вырастут и проценты по кредитам на авто. При этом, несмотря на высокие проценты, спрос на них сейчас остается довольно высоким, что связано с большим интересом к покупке машин.

Эксперт отметил, что это ненадолго. Вскоре можно ожидать резкого снижения интереса потребителей к приобретению авто. Это может быть связано с ростом стоимости автокредитов и, как следствие, снижением доступности автомобилей для покупателей.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также прокомментировал ситуацию. По его мнению, повышение ставки было предсказуемо, и рынок был к этому готов. Он считает, что значительного увеличения стоимости автокредитов в ближайшее время не будет.