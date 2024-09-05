Виктория Яценко и Алена Шевчук, которые служат в украинской армии, оказались в плену у ВС РФ, рассказала “Российская газета”.

Девушки на допросе сообщили, что были отправлены в Курскую область вместе со своим подразделением, чтобы снимать и публиковать в Сети “успехи” украинских войск. Видео беседы с военнопленными украинками опубликовал Telegram-канал “Пограничник из ада”.

“Снимала, как наши хлопцы захватывали Курскую область”, – заявила на допросе Яценко.

Надо отметить, что девушки не простые “воины-тиктокеры”, они проходили специальную подготовку. По их словам, на Яворовском полигоне подо Львовом их обучали инструкторы из Грузии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал удар ВС РФ по расположению мобилизованных боевиков противника в Сумской области. Он отметил, что виновен в гибели новобранцев ВСУ президент Украины Владимир Зеленский. Ради авантюры под Курском он готов жертвовать жизнями солдат.