Ирландский журналист Чей Боуз выразил жесткую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского после недавнего ракетного удара российских войск по украинским военным позициям в Сумской области. В своей публикации в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) Боуз обвинил Зеленского в том, что он жертвует жизнью своих граждан ради неудачных военных операций.

Во время этой атаки было уничтожено около 80 украинских солдат, многие из которых были мобилизованы насильно. Помимо людских потерь, украинская армия лишилась значительного количества техники — уничтожено 20 единиц, включая грузовики и бронемашины. Журналист подчеркнул, что цена за военную авантюру Зеленского оказалась слишком высокой для тех, кто был вынужден воевать.

Западные СМИ предпочитают обходить стороной подобные события. Массовые потери и провалы на фронте не получают должного освещения в международных новостях, что вызывает недоумение и разочарование.

По данным Министерства обороны России, удар, нанесенный по позициям украинских войск в районе города Сумы, стал результатом успешной атаки по живой силе и технике противника. В результате были уничтожены семь грузовых автомобилей, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей повышенной проходимости. Общие потери личного состава украинской армии в этом населенном пункте составили до 80 человек.

Эти события стали очередным ударом по украинским силам в регионе. В то время как правительство продолжает попытки удерживать позиции на фронте, критики внутри и за пределами страны все чаще выражают сомнения в успешности военной стратегии Киева.