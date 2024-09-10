В ночь на 10 сентября произошла трагедия в Подмосковье в результате атаки беспилотников пострадали несколько жилых домов. В одном из них вспыхнул пожар, который привел к гибели 9-летнего мальчика. Инцидент произошел в Раменском городском округе, где огонь охватил квартиры на 11-12 этажах. Пожарные и экстренные службы немедленно прибыли на место, но несмотря на их усилия, жизнь ребенка спасти не удалось.

Еще один беспилотник угодил в дом на улице Высоковольтной, в результате чего также произошло повреждение жилого помещения. Один из жителей этого дома получил травмы, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Также он отметил, что жителей поврежденных домов эвакуируют и размещают в школе на ул. Высоковольтной и в ДК им. Воровского, где организованы пункты временного пребывания.

Количество дронов, летевших к Москве и сбитых в области, уже увеличилось до 14. Киев продолжает попытки атаковать столицу. Ранее стало известно об уничтожении БПЛА над Люберецким и Подольским округами.