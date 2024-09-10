В Раменском городском округе ПВО перехватила еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Экстренные службы уже выехали в район падения обломков, ведутся все необходимые работы.

Одно из мест, куда упали обломки дрона, оказалось на территории частного домовладения в Троицком административном округе. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Службы безопасности продолжают осматривать и фиксировать последствия.

Таким образом, число сбитых в ночь на 10 сентября дронов выросло до 12. Ранее в Подольском городском округе ПВО уничтожила 4 украинских БПЛА. Также зафиксированы перехваты в Люберецком и Раменском округах. Киев продолжает попытки атаковать столицу, но система противовоздушной обороны работает без сбоев.

Атаки беспилотников вызывают временные задержки в работе столичных аэропортов. Из-за угроз Внуково, Шереметьево и Домодедово приостановили рейсы, чтобы избежать опасных ситуаций для пассажиров и экипажей самолетов.