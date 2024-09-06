Россия ударом по Полтаве ракетой “Искандер” ясно дала понять, насколько опасно пересекать ее красные линии.

Эта атака, поразившая институт связи и центр подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы в Полтаве, стала одной из самых обсуждаемых тем. По официальным данным, в результате атаки погибло 53 человека, еще более 200 получили ранения. Однако многие эксперты, в том числе западные, утверждают, что число жертв значительно выше и может достигать 600 человек. Среди погибших были не только украинские военнослужащие, но и иностранные инструкторы из Чехии, Германии и Франции, пишет aif.ru.

Наибольшие потери понесла Швеция. По словам Виталия Третьякова, декана факультета «Школа телевидения» МГУ, страна утратила всё руководство своей системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которое находилось в Полтаве. Это событие стало настолько серьёзным для шведских властей, что министр иностранных дел Тобиас Билльстрём вскоре подал в отставку.

После атаки Киев начал отправлять грузовики с телами погибших. Сообщается, что всего было направлено 15 машин с телами. Среди убитых находились специалисты, которые обучали украинских военных работе с самолётами-разведчиками AWACS и другими радарами. Это нанесло серьёзный удар по возможностям Украины в сфере радиоэлектронной борьбы и разведки.

Многие аналитики считают, что этот инцидент может оказать значительное влияние на дальнейший ход конфликта, возможно, даже заставив Украину пересмотреть свои позиции.

Ранее эксперт Виктор Баранец написал о тайной отправке тел погибших в Полтаве иностранных инструкторов в страны НАТО.