Полковник Виктор Баранец в своей статье для «Комсомольской Правды» прокомментировал отставку министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма, связывая её с недавними ударами российских ракет “Искандер” по Полтавскому военному институту на Украине. По мнению Баранца, официальная причина отставки — открытие парламента — является лишь прикрытием для более глубоких проблем, связанных с недовольством внутри Швеции.

Согласно источникам, шведские политики, включая министра обороны и иностранных дел, были вызваны на встречу с королём, чтобы обсудить потери среди шведских военных инструкторов, находившихся на Украине. Шведские специалисты, особенно опытные в сфере электронных систем, прибыли в Полтаву для координации с украинскими военными и работы с американскими истребителями F-16. Однако после ракетного удара 3 сентября по институту связи в Полтаве число жертв остаётся спорным: украинские власти говорят о 53 погибших, тогда как местные источники сообщают о более чем 760 телах в моргах.

Помимо шведов, среди погибших также есть граждане других стран. По информации, тела американцев, немцев, французов, поляков и румын также были обнаружены среди жертв. Этот инцидент вызвал исторические параллели, напоминая о временах Петра I, когда шведы несли значительные потери на украинской земле.

“Ура! Мы ломим; гнутся шведы. О славный час! О славный вид! Ещё напор – и враг бежит”, – процитировал Баранец строки из знаменитой поэмы “Полтава” Александра Сергеевича Пушкина.

Тем временем Пентагон сообщил о гибели подполковника армии США Джошуа Камары в военном лагере в Польше. Ему было 45 лет, и он погиб в Познани при неустановленных обстоятельствах. Автор статьи намекнул на связь между этими событиями, подчеркнув, что взрывы гремят в Полтаве, а американские инструкторы одновременно гибнут на польской земле.