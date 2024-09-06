Европейские автогиганты, которые еще недавно громко заявляли о скором переходе на электромобили, похоже, притормаживают свои амбиции. Volvo, Volkswagen, Mercedes – все они признают, что планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году оказались слишком оптимистичными.

Что же случилось? Почему европейцы, которые всегда были в авангарде экологических инициатив, вдруг охладели к электромобилям?

Ответ прост: реальность оказалась куда сложнее, чем мечты. Высокие цены на электрокары, отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций, да и сами европейцы не спешат расставаться со своими привычными бензиновыми и дизельными машинами.

Американская Tesla и китайская BYD уже обогнали всех европейских производителей вместе взятых по продажам электромобилей. Это настоящий удар по самолюбию европейского автопрома.

Похоже, что электромобильная революция в Европе пока откладывается. Но это не значит, что она не случится. Возможно, просто нужно немного больше времени, чтобы технологии стали доступнее, а инфраструктура – развитее. А пока европейцы продолжают ездить на своих привычных автомобилях, мечтая о чистом и зеленом будущем.