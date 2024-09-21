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В Тихорецке, Краснодарский край, произошло крупное возгорание в ранние утренние часы. По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, пожар начался около четырёх часов утра. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как огромный столб огня поднимается к небу.

Уже известно, что в Тихорецке были сбиты два дрона ВСУ, пытавшиеся атаковать населенный пункт. Обломки упали на взрывоопасный объект, что и привело к возгоранию.

Местные жители рассказали, что незадолго до начала пожара был слышен громкий хлопок. В настоящий момент осуществляется временная эвакуация граждан в безопасное место.