В Тихорецком районе Краснодарского края произошло происшествие, вызванное атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно подавили два дрона. Однако при падении обломков одного из них вспыхнул пожар, который перекинулся на взрывоопасные объекты, вызвав детонацию.

В целях обеспечения безопасности было принято решение о временной эвакуации жителей близлежащего поселка в более безопасные районы. На месте происшествия развернут пункт временного размещения, а пожарные и специальные службы активно ведут работу по ликвидации последствий.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин находится на месте событий и регулярно докладывает о ситуации. К счастью, по предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 16 беспилотников в небе над регионом, также обошлось без жертв и разрушений.