Эксперт компании Expocar Александр Ковалев составил список кроссоверов, которые лучше избегать при покупке на вторичном рынке. Он отметил, что некоторые модели имеют серьёзные проблемы с надёжностью и обслуживанием. Вот этот список, начиная с самых нежелательных автомобилей, передает “Российская газета”.

На первом месте в своеобразном антирейтинге оказались несколько китайских кроссоверов, таких как Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. Эти машины стали проблемными после того, как бренды, их производившие, ушли с российского рынка. Главные минусы этих моделей — низкое качество сборки, сложности с обслуживанием и огромные трудности с поиском запчастей. Если вы рассматриваете покупку одной из этих машин, будьте готовы к серьёзным расходам и поискам редких деталей.

Второе место занял Brilliance V3, автомобиль с множеством недостатков. Это низкое качество сборки, отсутствие на рынке нужных запчастей и уход бренда из России. Единственным плюсом модели остаётся механическая коробка передач, но это не спасает ситуацию в условиях общего дефицита комплектующих.

Третья позиция досталась Volkswagen Tiguan первого поколения. Несмотря на популярность этой модели, двигатели Tiguana очень чувствительны к качеству топлива и требуют регулярного ухода. Найти автомобиль в хорошем состоянии на вторичном рынке сложно, а его ремонт может обойтись в приличную сумму.

Четвёртое место занимают китайские кроссоверы Chery Tiggo T11 (2005-2013) и Geely Emgrand X7 I (2011-2016). Эти модели основаны на платформе Toyota RAV4, но их главный недостаток — сильная коррозия кузова. Такая проблема особенно характерна для китайских автомобилей, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов, что делает их менее привлекательными для покупки.

На пятом месте — BMW X1 и X3 с двигателями серии N20, выпускавшиеся с 2011 по 2015 годы (X1) и до 2017 года (X3). Эти автомобили могут показаться привлекательными благодаря престижной марке, но их обслуживание и ремонт обходятся дорого. Двигатели этой серии известны своей проблемностью, что делает эксплуатацию этих машин затратной и не всегда оправданной.

Так что, если вы ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке, к этим моделям стоит относиться с осторожностью.