Сейчас в России приобрести новый автомобиль по выгодной цене почти невозможно. Резкий рост стоимости транспортных средств вызван рядом факторов, таких как увеличение утилизационного сбора, сложные логистические цепочки и повышение ключевой ставки Центробанком. Автоэксперт Кирилл Форманчук в интервью РИА «ФедералПресс» поделился мнением, что ждать снижения цен в ближайшем будущем не стоит.

Он подчеркнул, что желающим приобрести автомобиль лучше обратить внимание на вторичный рынок. Это сейчас единственная возможность найти приемлемые предложения.

«Те, кто собирался купить машину по выгодной цене, уже упустили этот момент», — отметил эксперт.

Важной причиной увеличения цен стало предстоящее повышение утилизационного сбора, которое вступит в силу 1 октября. Это изменение затронет в основном импортируемые автомобили, тогда как отечественный автопром избежит значительного роста цен.