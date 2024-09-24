YandexGPT теперь помогает водителям быстро оценивать подержанные автомобили. Эта нейросеть внедрена в отчеты о транспортных средствах, чтобы сделать их анализ более удобным и понятным. Об этом рассказали в «Авто.ру».

С помощью YandexGPT водители смогут за несколько секунд узнать ключевые детали об истории машины: сколько у нее было владельцев, попала ли она в ДТП, и насколько она юридически чиста. Нейросеть делает краткий обзор этих данных, помогая пользователю сразу увидеть важную информацию и принять решение о покупке.

Особое внимание уделяется тому, что чаще всего интересует покупателей – количество аварий и данные о страховых расчетах. Кроме того, пробег автомобиля остается одним из самых критичных факторов при выборе.

Найти сводную информацию можно в начале отчета, сразу после итогов проверки. Нейросеть обучена на основе реальных данных из отчетов, которые часто запрашивают покупатели, что делает её прогнозы точными и релевантными для пользователей.