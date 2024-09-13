С 1 октября 2024 года в России ожидается значительное повышение цен на автомобили, сообщает Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей. Основной причиной станет увеличение утильсбора.

Прогнозируется, что автомобили с двигателями объемом до трех литров подорожают на 100-200 тысяч рублей, в то время как транспортные средства с более мощными моторами поднимутся в цене еще сильнее. Однако автомобили, производимые с высокой степенью локализации, окажутся менее подвержены росту цен.

Тюктеев также отметил, что удорожание может происходить постепенно, так как на складах у дилеров еще имеются запасы автомобилей, купленных до увеличения утильсбора. Тем не менее уже сейчас видны изменения на рынке: некоторые производители уменьшают скидки, а другие поднимают отпускные и розничные цены.

В качестве примера приводится «АвтоВАЗ», который уже в четвертый раз за год повысил цены на автомобили Lada. Также отмечено подорожание отдельных моделей марок Geely, Belgee, Chery и УАЗ.

Российский автомобильный рынок стоит перед существенными ценовыми изменениями, вызванными как экономическими условиями, так и новыми государственными мерами регулирования.