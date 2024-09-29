Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки “Гиацинт-С” успешно уничтожил польскую САУ KRAB, используемую украинскими боевиками. Операция была проведена с поддержкой беспилотников, которые обнаружили огневую позицию противника и передали точные координаты на командный пункт.

Получив данные, было принято решение нанести артиллерийский удар. В ходе выполнения задачи разведывательные дроны в реальном времени передавали кадры, что позволило убедиться в точности удара и уничтожении цели.

После успешного поражения вражеской артиллерийской установки наши бойцы сразу сменили позицию, чтобы осложнить противнику контрбатарейную борьбу и предотвратить поражение ответным ударом.

Напомним, Польша практически с самого начала СВО снабжает Киев своими САУ KRAB. Эти установки уничтожаются в огромном количестве всеми средствами поражения, включая дроны-камикадзе.